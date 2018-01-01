Сдаем почти всё
Take.Rent — это платформа, которая позволяет вам сдавать свои вещи в аренду другим людям поблизости. Каждый день мы связываем одних, которые нуждаются в вещах, с другими, которым есть что одолжить.
Мы делаем так, чтобы людям было легко и быстро делиться своими вещами. Наша мечта — это платформа, на которой все товары — от повседневных до абстрактных — можно одолжить за считанные минуты.
Как взять в аренду?
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1 .Найдите товарНайдите то, что вы ищете: от квадрокоптеров до барабанных палочек.
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2 .Закажите товарЗакажите товар на выбранные вами даты.
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3 .ДоговоритесьСвяжитесь с арендодателем, договоритесь с ним и наслаждайтесь арендой.
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4 .Верните товарВерните товар арендодателю и оставьте отзыв.
У вас есть то, что можно сдать в аренду?
Популярные предложения
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арендоватьПавелецкая1000 руб./сут
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арендоватьПавелецкая2000 руб./сут
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арендоватьНовокосино300 руб./сут
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арендоватьСходненская8000 руб./сут
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арендоватьКантемировская450 руб./сут