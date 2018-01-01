Take.Rent — это платформа, которая позволяет вам сдавать свои вещи в аренду другим людям поблизости. Каждый день мы связываем одних, которые нуждаются в вещах, с другими, которым есть что одолжить.

Мы делаем так, чтобы людям было легко и быстро делиться своими вещами. Наша мечта — это платформа, на которой все товары — от повседневных до абстрактных — можно одолжить за считанные минуты.