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Сдаем почти всё

Take.Rent — это платформа, которая позволяет вам сдавать свои вещи в аренду другим людям поблизости. Каждый день мы связываем одних, которые нуждаются в вещах, с другими, которым есть что одолжить.

Мы делаем так, чтобы людям было легко и быстро делиться своими вещами. Наша мечта — это платформа, на которой все товары — от повседневных до абстрактных — можно одолжить за считанные минуты.

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
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Как взять в аренду?

  • 1 .
    Найдите товар
    Найдите то, что вы ищете: от квадрокоптеров до барабанных палочек.
  • 2 .
    Закажите товар
    Закажите товар на выбранные вами даты.
  • 3 .
    Договоритесь
    Свяжитесь с арендодателем, договоритесь с ним и наслаждайтесь арендой.
  • 4 .
    Верните товар
    Верните товар арендодателю и оставьте отзыв.
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